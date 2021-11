„Zawsze należy przestrzegać zasad BHP”. Rozmowa z Kazimierzem Micałem, zakładowym społecznym inspektorem pracy w WSK Rzeszów

Pracuje pan w dużym zakładzie metalurgicznym, który zajmuje się produkcją odlewów żeliwa i aluminium. Czy w związku z tym, że jest to przemysł ciężki, istnieje zagrożenie wypadków?

Istnieje i to bardzo duże. Ale jako zakładowy społeczny inspektor pracy muszę eliminować takie zagrożenia i nie mogę dopuścić do zaniedbań. Jeżeli dojdzie do wypadku zawsze należy reagować. Najgorszą rzeczą byłoby zamiecenie sprawy pod dywan, ponieważ wtedy taka sytuacja może się powtórzyć.

Zagrożenie wypadków jest duże głównie ze względu na wysokie temperatury?

Na pewno. Ryzyko poparzeń jest ogromne. Na odlewni żeliwa rozgrzany metal dochodzi do 1300° C, a na odlewni aluminium do 730° C.

A jak wygląda dzień z życia zakładowego społecznego inspektora pracy w WSK Rzeszów?

Codziennie odwiedzam wydziały. Kontroluję i reaguję na wszelkiego rodzaju nieprawidłowości z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy. Dotyczy to przede wszystkim przestrzegania przepisów BHP, sprawdzam osłony na obrabiarkach i czy pracownicy mają na sobie odzież ochronną, czyli fartuchy odlewnicze, okulary, rękawice, hełmy ochronne…