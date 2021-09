Zbigniew N., były szef Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie skazany na 5 lat więzienia

- Łączna kara dla mężczyzny, to 5 lat bezwzględnego pozbawiania wolności. Kara 140 stawek dziennych grzywny po 50 zł każda. 10 lat zakazu zajmowania stanowisk związanych z tworzeniem i stosowaniem prawa. Obciążano go również częściowo kosztami sądowymi. Do tego dochodzi przepadek korzyści majątkowej osiągniętej z przestępstwa w kwocie kilkuset tysięcy złotych. To jest wyrok nieprawomocny i stronom przysługuje od niego apelacja – informuje sędzia Kozioł.