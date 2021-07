Zdali egzamin na żużlowe prawo jazdy w Krośnie. Miłosz Grygolec i Patryk Nater ze szkółki Cellfast Wilków z licencjami. Kadra klubu urosła

Patryk Nater (urodzony 29 czerwca 2004 r.) mieszka w Głuchowie koło Łańcuta. To duży talent. - Wiążemy z tym zawodnikiem, który pierwsze szlify nabywał w Tarnowie, wielkie nadzieje na przyszłość. Związaliśmy się z nim i planujemy, że będzie naszym juniorem, może nawet "na lata". Wszystko będzie zleżeć od jego pracy - mówi Grzegorz Leśniak, prezes Wilków Krosno.

- Moim wzorem jest Patryk Dudek. Marzę o tytule mistrza świata. Nie boję się ciężkiej pracy. Czekam teraz na pierwszy oficjalny start - powiedział Patryk Nater.

[polecane]21855843 [/polecane]

Miłosz Grygolec (urodzony 20 września 2006 r.), to kuzyn Aleksandra Grygolca, który obecnie jest zawodnikiem Orła Łódź. - Miłosz prawie nie wychodzi z klubowego warsztatu, kocha motocykle żużlowe. W rodzinie Grygolców płynie żużlowa krew, bo przecież wujek - Paweł Grygolec, to przecież było żużlowiec i Miłosz ma od kogo czerpać wzorce. Oby naszych nowych zawodników, wychowanków klubu do egzaminu przygotowywał trener Ireneusz Kwieciński. Brawa dla naszego trenera. Obaj zdobyli licencję bez problemów - kontynuuje szef krośnieńskiego klubu.