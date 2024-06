Zderzenie czterech pojazdów w Iwoniczu. Trzy osoby trafiły do szpitala

Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierujący pojazdem marki ssangyong nie dostosował prędkości do warunków panujących na jazdy i z impetem uderzył w tył stojącego przed nim seata, z kolei seat uderzył w poprzedzające go renault, a to przesunięte siłą uderzenia huknęło w tył mercedesa. Zarówno seat, renault, jak i mercedes stały na jezdni czekając na możliwość przejazdu, która była ograniczona pracami drogowymi.

Wstępnie policja informuje o trzech rannych osobach zabranych do szpitala, chociaż może ich być więcej.

Wszyscy kierowcy byli trzeźwi, a w miejscu wypadku ruch odbywa się wahadłowo.