Zderzenie samochodów przy ul. Krogulskiego w Rzeszowie. Jedna z trzech rannych kobiet nie żyje [ZDJĘCIA] Iwona Adamek

Do wypadku doszło ok. godz. 14 na skrzyżowaniu przy ul. Krogulskiego w Rzeszowie. Trzy kobiety zostały przewiezione do szpitala. Ciężko rannej 61-latki nie udało się uratować.