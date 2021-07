Nowa Wieś. Kierowca mercedesa vito wymusił pierwszeństwo. Miał ponad 2 promile

Ponad 2 promile alkoholu miał kierowca mercedesa, którego zatrzymali do kontroli drogowej kolbuszowscy policjanci. Uwagę mundurowych zwróciło nieprawidłowe zachowanie kierowcy, który wymusił pierwszeństwo na motocykliście, zmuszając go do gwałtownego hamowania.