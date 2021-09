Zdewastowali kościół i pobili księdza na rzeszowskim Budziwoju. Wkrótce staną przed sądem

- Przed przybyciem funkcjonariuszy, do kościoła wszedł proboszcz, aby sprawdzić, co się dzieje w jego świątyni. Zobaczył porozrzucane wyposażenie, wybite szyby i puste butelki po alkoholu. Kiedy mężczyźni zauważyli księdza, ukryli się w zakrystii – mówił nadkomisarz Adam Szeląg, oficer prasowy rzeszowskiej policji.

Gdy proboszcz dochodził do ołtarza, mijając zakrwawioną przez sprawców posadzkę, mężczyźni wybiegli z zakrystii. Jeden z nich krzyczał do księdza, że go „zap…” i jednocześnie mocno uderzał w jego głowę. Księdzu udało się wyrwać i uciec. Jednocześnie zamknął on kościół oraz wezwał policjantów.