Zdrowie - to najpopularniejsze życzenia wśród sportowców. Nowy Rok, nowe rozdziały w Asseco Resovii, FKS Stali Mielec i Stali Rzeszów też

Wszyscy moi znajomi sportowcy z kraju i zagranicy powitali 2022 rok w rodzinnym gronie. Dlaczego? Trzymają dystans do Omikrona. Mamy bardzo niebezpieczny czas. Trzeba się mieć na baczności - mówią.

Noworoczne życzenia zdominowało, co zrozumiałe, życzenie zdrowia. Jest najważniejsze. Jak będzie dopisywać zdrowie, to będzie ciężka praca na treningach, dobre przygotowanie, odbywać się będą zawody, będą więc szanse na zwycięstwa i medale. Na radość. Kochani sportowcy w trzecim dniu Nowego Roku życzę Wam dużo zdrowia. O resztę zadbajcie sami.Nowy rok to z reguły nowy rozdział. Także w sporcie, choć w wielu dyscyplinach będzie ciąg dalszy rozpoczętych sezonów.

Na nowy rozdział liczą siatkarze Asseco Resovii, którzy w 2021 zwyczajnie cieniowali. Pod koniec grudnia światowej klasy trenera Alberto Giulianiego pod którego batutą szło im jak po grudzie, zamienił Argentyńczyk Marcelo Mendez, też światowej klasy coach. Senior Marcelo ma pomóc drużynie w uwolnieniu niewątpliwie dużego potencjału, jaki w niej drzemie, co z kolei spowoduje lepszą grę i zwycięstwa, których jak na lekarstwo. Logiczne? Oczywiście. Niech się sprawdzi w praktyce. Najważniejsza jest wiara, że pod twardą reką urodzonego w Buenos Aires 57-letniego faceta tak stać się może i taką wiarę mają sami siatkarze. Wieść gminna niesie, że Mendez dla Resovii miał porzucić plany objęcia funkcji trenera polskiej reprezentacji. Musiał w Rzeszowie dostać więcej - komentuje jeden ze znawców przedmiotu. A co mnie to obchodzi? Oby trafił do chłopaków i pomógł im wyzwolić się z niemocy 2021. W środę na Podpromiu szykuje się frapująca argentyńska bitwa trenerów. Resovia Mendeza zmierzy się z Indykpolem Olsztyn Javiera Webera. Fajny smaczek, ale najlepiej smakować będzie wygrana.Na kontynuację z 2021 roku liczą w 2022 piłkarze Stali Mielec i Stali Rzeszów, i iluś liderów w niższych ligach. Niech się obie Stale doczekają w tym roku wiosenki swojej. Niech Wilki z Krosna Żurawie z Rzeszowa kąsają rywali. Niech spełniają się marzenia. Niech będzie zdrowie!