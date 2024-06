Zdzisław Napieracz: Graliśmy niby o wszystko, ale Austriacy nie czuli na plecach oddechu naszych piłkarzy

- Austria wyszła ustawieniem cztery, dwa, trzy, jeden, a w takiej sytuacji granie trzema obrońcami od razu stanowiło duże ryzyko. Nasi piłkarze w tyłach okazali się za wolni, za mało zwrotni, wyłączając z tego grona ewentualnie Kiwiora. Moglibyśmy to jakoś ukryć, gdyby nam chodziły wahadła, ale dobry fragment nastąpił tylko po stracie bramki. W drugiej połowie nów zaczęło się człapanie, czekanie, zmiany nie wyszły nam na dobre, Robert Lewandowski nie jest w formie, i mecz uciekł.

Drugi gol dla Austrii niekoniecznie musiał wpaść. Szczęsny się trochę pospieszył, zachował jak przy rzucie karnym. Gdyby poczekał, poszedł za ruchem nogi, pewnie by to złapał. Trzecia bramka, a raczej sytuacja, po której Austriacy zrobili karnego, to znów fatalny błąd w tyłach, aczkolwiek przy interwencji Szczęsnego żadnego faulu nie widziałem