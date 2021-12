Zima w Bieszczadach. Tak teraz wygląda praca strażników granicznych z placówki w Ustrzykach Górnych [ZDJĘCIA]

- Zima w Bieszczadach jak co roku przychodzi szybciej niż w pozostałych regionach kraju. Znając tę specyfikę, nasi funkcjonariusze z górskich placówek na Podkarpaciu zawsze z wyprzedzeniem przygotowują się do służby w trudnych warunkach. Do sezonu gotowe są już m.in. skutery śnieżne, quady na gąsieniach, raki i narty - informuje ppor. SG Piotr Zakielarz z referatu prasowego Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.