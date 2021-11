Złodzejski gang rozbity. Usypiali pasażerów pociągów i okradali

- Gang udało się rozbić dzięki wielomiesięcznej ścisłej współpracy funkcjonariuszy z wydziału ds. operacyjno – prewencyjnych i bezpieczeństwa Komendy Głównej Straży Ochrony Kolei z policjantami z Centralnego Biura Śledczego Policji, prokuratorami z Podkarpackiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Rzeszowie i pracownikami przewoźnika dalekobieżnego - informuje Witold Flader, rzecznik prasowy Komendy Regionalnej Straży Ochrony Kolei w Przemyślu.

W toku tej operacji ustalono, że przestępcy okradali podróżnych doprowadzając ich wcześniej do stanu upojenia alkoholowego. Niektóre osoby mogły być doprowadzone do stanu nieprzytomności za pomocą środków farmaceutycznych dosypanych do napojów.

Ofiarami gangu padali głównie obcokrajowcy, co pozwalało przypuszczać członkom grupy, że przestępstwa nie zostaną zgłoszone organom ścigania.

Z ustaleń śledztwa wynika, że członkowie gangu byli także agresywni wobec konduktorów, których próbowano zastraszyć groźbami.

Mat. prasowe SOK

Do sprawy zatrzymano łącznie 7 osób. 4 podejrzanych policjanci CBŚP zatrzymali w jednym z hoteli na terenie województwa wielkopolskiego. Kolejnych 3 podejrzanych zatrzymano w ich mieszkaniach. Podczas przeszukań miejsc pobytu oraz rzeczy podejrzanych zabezpieczono środki farmakologiczne i narzędzia najprawdopodobniej wykorzystywane podczas dokonywania przestępstw. Przejęto także monety kolekcjonerskie oraz pieniądze w różnej walucie: polskiej, ukraińskiej i euro.