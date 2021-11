"Złota rączka" pomoże w Przemyślu seniorom 70+ i osobom niepełnosprawnym w wieku powyżej 50 lat

Realizacja programu "Złota Rączka dla Przemyskich Seniorów 70+" rozpoczęła się 1 lipca. Polega on na udzielaniu fachowej, bezpłatnej pomocy w zakresie drobnych napraw domowych, których senior nie jest w stanie sam wykonać. To m.in. regulacja, uszczelnienie drzwi i okien, naprawa i wymiana kranów, montaż, regulacja, wymiana spłuczki WC, wymiana baterii, słuchawek i węży prysznicowych, wymiana żarówek, czy zamka w drzwiach. Do tej pory z programu skorzystało 43 mieszkańców.

Seniorzy dokonują zgłoszenia w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Przemyślu, osobiście lub telefonicznie pod nr 16 675 05 60, od poniedziałku do piątku w godz. 8.30 do 14.30. W imieniu seniora zgłoszenia może dokonać osoba trzecia.

Następnie pracownik MOPS weryfikuje wiek seniora, któremu ma być udzielona pomoc i informuje go o terminie wykonania usługi.

Koszt zakupu materiałów niezbędnych do wykonania usługi naprawczej w całości pokrywa senior. Prace wykonuje osoba specjalnie do tego programu zatrudniona przez MOPS.