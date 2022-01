Zmarł śp. ks. Jacek Zawisza MS, rezydent w parafii pw. MB Saletyńskiej w Rzeszowie. Kiedy pogrzeb?

Ostatnie pożegnanie

Śp. ks. Jacek Zawisza MS

Ks. Jacek Zawisza MS w latach 1985–1989 był duszpasterzem i katechetą w parafii pw. Matki Bożej Saletyńskiej w Rzeszowie. Przez kolejne trzy lata był ekonomem w klasztorze w Dębowcu. W 1992 roku został mianowany duszpasterzem i katechetą w parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Trzciance, lecz już po kilku miesiącach ze względu na stan zdrowia został skierowany do Krakowa, do domu zakonnego przy ul. Wiślnej. Od 1994 roku był tam formatorem kandydatów na braci zakonnych, odbywających dwuletni postulat. W 1997 roku został mianowany zastępcą dyrektora Wydawnictwa La Salette.

W latach 1998–2001 był ekonomem domu zakonnego Kraków-Wiślna. Przez kolejne trzy lata posługiwał w parafii pw. św. Mikołaja w Łanowicach na Ukrainie. Po poważnym kryzysie zdrowotnym w 2004 roku przez dwa lata przebywał we wspólnocie seminaryjnej w Krakowie na rekonwalescencji. W 2006 roku został skierowany do pomocy duszpasterskiej w parafii pw. Matki Bożej Saletyńskiej w Gdańsku-Sobieszewie. Następnie w latach 2012–2018 pomagał w duszpasterstwie w parafii pw. św. Franciszka Ksawerego w Kuźnicy Czarnkowskiej. W 2020 roku powrócił do wspólnoty zakonnej i parafii saletyńskiej w Rzeszowie, gdzie posługiwał do śmierci. Zmarł w 63 roku życia, 43 roku profesji zakonnej i 37 roku kapłaństwa.

Źródło: Zgromadzenie Księży Misjonarzy Saletynów