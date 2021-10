Zmniejsza się liczba mieszkańców Podkarpacia. Przyrost naturalny rekordowo niski, najmniejszy od ponad 20 lat

- Na koniec czerwca 2021 roku Podkarpacie liczyło 2 mln 116 tys. mieszkańców - podaje Urząd Statystyczny w Rzeszowie. To o ok. 10 300 osób mniej niż w pierwszym półroczu poprzedniego roku.

W ciągu pierwszych sześciu miesięcy obecnego roku w całym województwie zanotowano 9 tys. żywych urodzeń (o ok. 800 mniej niż w pierwszym półroczu 2020 r.) oraz 14 tys. zgonów (więcej o 3,5 tys.). W pierwszym półroczu obecnego roku zawarto 3,1 tys. małżeństw, to o 1,2 tys. więcej niż rok temu. To zapewne efekt wprowadzonych w ubiegłym roku obostrzeń sanitarnych, w związku z pandemią koronawirusa, które przez pewien okres m.in. obejmowały zakaz organizacji wesel.