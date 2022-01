"Znaleźć wolne miejsce? Czasem to graniczy z cudem". Spór mieszkańców o miejsca parkingowe przed blokiem przy ul. Dąbrowskiego w Rzeszowie Konrad Karaś

- Przy naszym bloku niemal nie da się zaparkować. Znacznie większa część parkingu należy bowiem do tych mieszkańców, którzy mają zarezerwowane miejsca. To rodzi sąsiedzkie konflikty – po raz kolejny z takim sygnałem zgłosili się do nas mieszkańcy bloku przy ul. Dąbrowskiego w Rzeszowie.