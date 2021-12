Znamy ceny karnetów i biletów na mecze żużlowców Texom Stali Rzeszów. Karnet normalny za 150 złotych; bilet normalny za 25 złotych

Sprzedaż prowadzona jest na dwa sposoby: zakup stacjonarny w biurze klubu od poniedziałku do piątku w godzinach 9-16; zakup online, poprzez oficjalny sklep klubu https://sklep.rztz.pl/.

W cenie karnetów zawarte są również wejścia na odbywające się na torze w Rzeszowie rundy Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów. Karnety upoważniają kibiców do wstępu na siedem spotkań rundy zasadniczej, które odbędą się na Stadionie Miejskim "STAL" w Rzeszowie oraz na wszystkie rundy DMPJ rozgrywane na torze w Rzeszowie.

Karnety nie podlegają zwrotowi. Zakup Karnetu jest równoznaczny z brakiem możliwości zwrotu nawet w przypadku, gdyby mecze z przyczyn niezależnych od RzTŻ nie doszły do skutku.