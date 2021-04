Znamy gwiazdy Rzeszów Carpathia Festival 2021. Wyłoniona została też piętnastka uczestników

W tym roku jury kwalifikacyjne: Tomasz Filipczak – przewodniczący, Maciej Błażewicz i Maciej Gnatowski po przesłuchaniu niemal 100 autorskich piosenek, zakwalifikowało Złotą Piętnastkę najlepszych wokalistów, którzy otrzymają zaproszenie do Rzeszowa i zaśpiewają z towarzyszeniem Orkiestry Festiwalowej.

Rzeszów Carpathia Festival odbędzie się już po raz siedemnasty. Pomysłodawczynią jest Anna Czenczek, dyrektor Rzeszów Carpathia Festival oraz dyrektor Centrum Sztuki Wokalnej w Rzeszowie. Już od drugiej edycji festiwal ma status międzynarodowego i, obok polskich, gościł artystów z takich krajów jak: Norwegia, Łotwa, Litwa, Białoruś, Ukraina, Rosja, Kazachstan, Azerbejdżan, Izrael, Mołdawia, Rumunia, Bułgaria, Serbia, Węgry, Słowacja, Czechy, Niemcy, Francja czy Włochy. Od czwartej edycji wyłącznym wymogiem wzięcia udziału w eliminacjach jest zaprezentowanie piosenki autorskiej, co czyni go wyjątkowym w kalendarzu europejskich festiwali i przyciąga utalentowanych młodych twórców. Ogromna liczba zgłoszeń sprawia, że przez eliminacyjne sito przechodzą naprawdę wyjątkowe wykonania.

Główną nagrodą w festiwalu jest promocja zwycięzcy w postaci dofinansowania wydania płyty lub kosztów organizacji trasy koncertowej - 15 tys. zł, zaproszenie do koncertu w przyszłorocznej edycji festiwalu oraz pamiątkowa statuetka. Jury przyzna również nagrody: za I, II i III miejsce oraz specjalne za największą osobowość sceniczną. Wśród fundatorów znajduje się m. in. Stowarzyszenie Autorów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno – Muzycznych SAWP w Warszawie, Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Polskie Radio Rzeszów, Gazeta Codzienna Nowiny i Estrada Rzeszowska.

Lista wykonawców zakwalifikowanych do XVII Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Rzeszów Carpathia Festival:

Zwycięzców poznamy 22 sierpnia, podczas Koncertu Laureatów, który rozpocznie się o godz. 18. Po uroczystym wręczeniu nagród zaplanowany jest wyjątkowy koncert „Czas nas uczy pogody” w reżyserii Anny Czenczek. Ze sceny popłyną melodie największych przebojów z tekstami Jacka Cygana z repertuaru m.in. Edyty Górniak, Maryli Rodowicz, Ryszarda Rynkowskiego, Edyty Geppert. Z muzyką: Seweryna Krajewskiego, Ryszarda Rynkowskiego, Roberta Jansona, Włodzimierza Korcza, Stanisława Soyki, Krzesimira Dębskiego. To tak kultowe przeboje jak: „Przemija uroda w nas”, „Nie budźcie marzeń ze snów”, „Baw mnie”, „Niebo to my”, „Gołębi song”, „Jaka róża taki cierń” i wiele innych. Piosenkę „Łatwopalni” zaśpiewa sam Jacek Cygan. Obok niego na scenie pojawią się laureaci poprzednich edycji „Carpathia Festival” Ralph Kamiński, Kasia Moś i Bartosz Listwan, a także Michał Rudaś oraz soliści i reprezentacyjna grupa artystyczna Centrum Sztuki Wokalnej w Rzeszowie pod kierunkiem dr Anny Czenczek z towarzyszeniem Orkiestry Festiwalowej Tomasza Filipczaka.

Ralph Kamiński w 2019 r. wydał obsypany świetnymi recenzjami i nominowany do nagrody Fryderyk album „Młodość” (single „Kosmiczne Energie”, „Wszystkiego najlepszego”), jest zdobywcą Grand Prix Rzeszów Carpathia Festival 2011. Zdobył również Grand Prix - Złotego Tukana i Tukana Publiczności 40. Przeglądu Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu.

Podobnie jak on po najwyższą nagrodę rzeszowskiego festiwalu w roku 2005 sięgnął Bartosz Listwan – wokalista, kompozytor i autor tekstów, a także nauczyciel akademicki Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, który ma w dorobku autorski album CD pt. „W pogoni za aniołami”.

Laureatką rzeszowskiego festiwalu jest także Kasia Moś, reprezentantka Polski na 62. Konkurs Piosenki Eurowizji i finalistka III edycji programu „Must be the Music”, uczestniczka 8. edycji show „Twoja Twarz Brzmi Znajomo” oraz festiwali Top Trendy i Opole. Pięć lat temu wydała swój debiutancki album „Inspination” i obecnie pracuje nad drugim.

Czwarta z gwiazd koncertu „Czas nas uczy pogody” – Michał Rudaś – to wokalista, który mierzy się m.in. z klasycznym śpiewem indyjskim i nagrał inspirowane nim solowe płyty: „Shuruvath” oraz „Changing”. Jest laureatem nagrody jury w koncercie „Trendy” Festiwalu Sopot Top Trendy 2009i ćwierćfinalistą czwartej edycji programu „The Voice of Poland”. Nominowany był też do Fryderyka i Superjedynki za debiutancki album. Współpracował z orkiestrami programów telewizyjnych, śpiewał w dubbingu wielu filmów animowanych i spektaklach Teatru Rampa oraz Teatru Pieśń Kozła.

Głównym sponsorem tegorocznej edycji festiwalu jest Bank Gospodarstwa Krajowego.