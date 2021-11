Znamy wyniki rzeszowskich kwest: albertyńskiej oraz na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków

W kweście albertyńskiej wzięło udział 1500 wolontariuszy, głównie uczniów z aż ponad 100 szkół, ale też urzędnicy i sami bezdomni. Stali z puszkami na 42 cmentarzach w Rzeszowie i okolicach.

- Mieliśmy też bardzo duże wsparcie księży, za co dziękujemy. Zebraliśmy ok. 162 tys. zł - podsumowuje Aleksander Zacios, prezes Rzeszowskiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Rzeszowie. - A to jeszcze nie koniec, ponieważ wciąż trwa internetowa zbiórka na stronie: www.pomagam.pl/kwesta2021. Na nasze konto spłyną też datki zebrane podczas kwesty zorganizowanej przez księdza z Trzciany.

Pieniądze zebrane w trakcie tej zbiórki przeznaczone zostaną na: prowadzenie 3 schronisk dla bezdomnych: w Rzeszowie i Jaśle dla mężczyzn oraz w Racławówce dla kobiet, prowadzenie 2 schronisk z usługami opiekuńczymi dla osób niesamodzielnych i z niepełnosprawnościami, hostelu, noclegowni i łaźni w Rzeszowie, kuchni dla ubogich w Rzeszowie, która dziennie wydaje ok. 300 posiłków a w okresie zimowym nawet do ok. 500 czy prowadzenie Centrum Integracji Społecznej, które uczy podopiecznych umiejętności zawodowych oraz pełnienia na nowo ról społecznych.