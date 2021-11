NOWE Takie kary możemy dostać, gdy nie płacimy abonamentu RTV. Kto może spodziewać się kontroli? [15.11.21]

Abonament RTV to opłata obowiązkowa dla posiadaczy odbiorników radiowo-telewizyjnych. Choć jest to opłata stosunkowo niska, w porównaniu do stawek telewizji...