Zniszczono obelisk przy zagrodzie pokazowej żubrów w Mucznem w Bieszczadach. Leśnicy apelują o pomoc w ustaleniu wandala

Polacy w wielkich klubach - Milik śladami Dudka i Bońka

Arkadiusz Milik może w Juventusie dołączyć nie tylko do Wojciecha Szczęsnego, ale również do elitarnego grona naszych reprezentantów, którym dane było trafić do naprawdę wielkich klubów. Wbrew pozorom nie było ich wcale tak mało, a mogło być więcej...