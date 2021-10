Znów palą liście w ogrodach działkowych w Rzeszowie. Coraz więcej interwencji straży miejskiej, 33 mandaty. Nawet 500 zł kary

- Na rzeszowskich działkach zaczynają spalać liście i co tylko się da. Obecnie na dworze nie idzie oddychać. Plus ktoś zapali dziś w piecu i mamy tragedię. Po godz. 16 można sobie spojrzeć z Zalesia czy Matysówki na Rzeszów i widać, co się dzieje, ile ognisk i kłęby dymu, który w ogóle się nie unosi tylko wisi nad miastem - napisał do naszej redakcji pan Łukasz z Rzeszowa.