Znowu żyję pełną piersią. Bezpłatny projekt dla kobiet w trakcie leczenia lub po leczeniu nowotworu piersi red

123rf

Centrum Fizjoterapii Paśko S.A. zaprasza do udziału w projekcie „Znowu żyję pełną piersią”, realizowanego od 2.08. do 31.10.2022 r. Jest on skierowany do kobiet w trakcie leczenia lub po leczeniu nowotworu piersi. Udział w projekcie jest bezpłatny. Rekrutacja potrwa do wyczerpania 36 miejsc w 2021 roku i 24 miejsc w 2022 roku.