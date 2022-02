Żołnierze amerykańscy lądują na lotnisku Rzeszów - Jasionka [ZDJĘCIA] Krzysztof Kapica

Na lotnisku w Jasionce po godz. 12 wylądował kolejny Herkules. To już czwarta tego typu maszyna od czwartkowego wieczoru. Wiele wskazuje na to, że to kolejna dostawa sprzętu dla amerykańskich żołnierzy, którzy będą stacjonować w Polsce.