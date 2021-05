Żołnierze ruszyli na dwudniowy rajd motocyklowy weteranów. Odwiedzą groby poległych kolegów na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie [ZDJĘCIA,WIDEO]

Żołnierze 21. Brygady Strzelców Podhalańskich, biorą udział w tym przedsięwzięciu po raz drugi, a szefem i głównym koordynatorem zespołu jest kpt. Mirosław Smoleń.

Z Rzeszowa na rajd wyruszyło 50 żołnierzy-motocyklistów. Podczas dwudniowej podróży odwiedzą oni groby żołnierzy pochodzących z Podkarpacia i Lubelszczyzny.

Trasa, którą będą pokonywać uczestnicy, na własnych motorach, oznaczonych proporczykami jednostek i białoczerwonymi barwami, liczy około 500 km.

Do grupy żołnierzy 21. BSP włączyli się żołnierze 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej, 34. Wojskowego Oddziału Gospodarczego i kapelan wojskowy z garnizonu Nisko.

- Dzięki tej wspaniałej inicjatywie pokazujecie wszystkim, że pamiętamy o tych, którzy polegli. Pokazujecie też ludziom, że udział w misjach to wypełnianie pewnych zadań państwa - powiedział do żołnierzy płk Robert Berej, zastępca dowódcy 21. BSP. – Chciałbym wam życzyć przede wszystkim szerokiej drogi, bezawaryjnej jazdy i bezpiecznego dojazdu do celu.