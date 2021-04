Zostały tylko dwa dni naboru do Podkarpackiej Kroniki Filmowej 2021! Do rozdania 80 tys. zł

Przypomnijmy. Podkarpacka Kronika Filmowa to już ponad 20 krótkometrażowych filmów, przedstawiających to, co w naszym regionie jest najciekawsze. To historie niezwykłych ludzi i wyjątkowych miejsc. Każdy film jest zupełnie inny, a razem tworzą opowieść o Podkarpaciu z różnych perspektyw.

W marcu Podkarpacka Komisja Filmowa, działająca w strukturze Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie, ogłosiłą konkurs na wspieranie produkcji filmowej - „Podkarpacka Kronika Filmowa”, edycja 2021. Na zgłoszenia czeka do 26 kwietnia. Pieniądze na ten cel pochodzą z budżetu Województwa Podkarpackiego.