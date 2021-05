Zuzanna Efimienko - Młotkowska po dwóch sezonach odchodzi z Developresu SkyRes Rzeszów. Będzie grać w Radomce

Przychodziła z nadzieją, że przyniesie szczęście

- Generalnie nie było ścisłych założeń, że musi być koniecznie medal, ale myślę, że każda z nas miała to gdzieś w sercu. Byłyśmy gotowe na walkę o mistrzostwo Polski i od początku takie było podejście. Jest wicemistrzostwo, jest niedosyt, jakiś taki smutek w sercu. Przychodziłam do klubu z nadzieją, że przyniosę szczęście i uda się zdobyć złoty medal. Nie udało się, ale walka była bardzo fajna. Trochę szkoda… - ocenia miniony sezon była już siatkarka Developresu. - Ciężka praca, spokój w pracy, spokój na boisku w najważniejszych momentach – to nam dało wicemistrzostwo.

Pełno wzlotów i upadków

- Sezon był pełen wzlotów i upadków, dwie kwarantanny, drobne kontuzje. Był bardzo długi. Najfajniejsze wspomnienie to pokonanie ŁKS-u i wejście do finału. Był to moment przełomowy w sezonie. Grałyśmy nierówno, gra falowała. Najgorszy był koronawirus, przeszłam go dosyć mocno, było bardzo ciężko, wspominam to bardzo źle - kontynuuje reprezentantka Polski na tegoroczną Ligę Narodów, bardzo lubiana przez kibiców.

- Najśmieszniejszy moment, który będę pamiętam, to była sytuacja w meczu z Chemikiem Police w naszej hali. Magda Grabka weszła na zagrywkę i wykonała ją przed gwizdkiem. Żartowałyśmy, że tylko ona mogła czegoś takiego dokonać, jest jak promyczek szczęścia, bo tylko jej mogło się tak „przyfarcić”. To nas uratowało, bo zepsuła tę zagrywkę - uśmiecha się czołowa środkowa w Tauron Lidze.