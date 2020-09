Żużel, 2 liga. Drużyna Rzeszowskiego Towarzystwa Żużlowego pewnie pokonała ekipę Metalika Recycling Kolejarza Rawicz

Wydawało się, że trochę emocji będzie w biegu 9., bo, mimo że po starcie na dwóch pierwszych miejscach usadowili się rzeszowianie, to Baliński przez pierwsze dwa okrążenia ambitnie ścigał Stachyrę. Ostatecznie jednak zawodnik RzTŻ-u odparł te ataki, a potem też jakby z zawodnika Kolejarza uszło powietrze. W bigach 9. i 10. ekipa RzTŻ-u wygrała podwójnie wypracowała sobie już dwadzieścia punktów przewagi. To oznaczało, że w dwumeczu Kolejarz prowadził już zaledwie jednym punktem.

Jeszcze w biegu 11. udało się ją obronić, bo taśmy dotknął Dawid Stachyra. Kolejny wyścig przyniósł następny remis, więc rzeszowianom wciąż brakowało jeszcze tego malutkiego kroczku, by cieszyć się w pełni. Udało się to tuż przed biegami nominowanymi - w biegu 13. rzeszowianie wygrali podwójnie, ale był to najładniejszy wyścig spotkania. Patrick Hansen walczył z Maxem Dilgerem przez trzy okrążenia, by wreszcie na pierwszym łuku ostatniego "kółka" wyjść na drugie miejsce.