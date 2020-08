Żużel, 2 liga. Wilki Krosno zmierzą się u siebie z SpecHouse PSŻ Poznań, Rzeszowskie Towarzystwo Żużlowe czeka wyjazdowy mecz w Rawiczu

Na szczęście Mateusz Majcher po upadku w piątkowym meczu jest zdrowy i pojedzie w Rawiczu. - Wszystko jest w porządku - jego tata żartował, że tylko kwaśne mleko było mu potrzebne - śmieje się Jan Madej. Rzeszowscy działacze do końca walczyli o to, by mógł wystąpić Ilja Czałow, który w lidze rosyjskiej prezentował się bardzo dobrze, ale ostatecznie nic z tego nie wyszło. - Rozmawiamy z federacją i samym zawodnikiem, ale na razie utknęło to w „martwym punkcie” i pojedzie Kenneth Hansen - podsumowuje prezes RzTŻ-u.