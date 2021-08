Żużlowcy 7R Stolaro Stali Rzeszów walczyć będą z liderem z Rawicza. Do odrobienia 9 punktów. Kraksa Łęgowika w Szwecji

- Cieszymy się z kolejnego zwycięstwa, ale nie popadamy w hurraoptymizm. Sezon zasadniczy a walka w play-off to dwie różne sprawy. Nie popadamy w euforię, tylko walczymy dalej. Dopiero przed nami najważniejsze mecze - mówi Damian Baliński, lider rawickiej drużyny, która wygrała ze stalowcami na swoim torze 49:40.

Kolejarze wygrali dotąd osiem spotkań, a tylko w jednym ponieśli porażkę. W niedzielę zmierzą się na wyjeździe z 7R Stolaro Stalą Rzeszów. Drużyna Michała Widery walczy o miejsce w czołowej czwórce i marząc o fazie play-off powinna ten mecz wygrać. Rzeszowianie są na piątym miejscu i do czwartego Lokomotiwu tracą cztery punkty, mając jeden mecz rozegrany mniej. Dlatego każde spotkanie to dla nich gra o wysoką stawkę, tym bardziej, że w stolicy Podkarpacia nikt nie wyobraża sobie zakończenia sezonu po fazie zasadniczej. Przy Hetmańskiej będzie walka od pierwszego do ostatniego wyścigu. Niedzielna transmisja rozpocznie się o 11.45. Gospodarze szykują dla „Niedźwiadków” niespodziankę.