Żużlowcy 7R Stolaro Stali Rzeszów wygrali pierwszy mecz w tym sezonie, ale bonus pojechał do Niemiec

Gospodarze liczyli na zwycięstwo za trzy punkty. Dobrze otworzyli spotkanie wykorzystując atut własnego toru. Prowadzili nawet dwunastoma punktami po dwunastej gonitwie, ale rywale poczynali sobie coraz lepiej i śmielej. Dopasowali sprzęt do warunków torowych i toczyli z miejscowymi zacięte pojedynki.

Szczególnie skutecznie jeździł Francuz Dmitri Berge, który był liderem Diabłów. Po wpadce w inauguracyjnym swoim starcie, potem już tylko wygrywał i to wyraźnie. Duży progres zrobił także Martin Smolinski. Menedżer gości Sławomir Kryjom umiejętnie żonglował rezerwami i Niemcy zmniejszali dystans. Wygrali 13 bieg 5:1. Wspomniani Berge i Smolinski ograł dubletem – po świetnym starcie – Tima Soerensena i Sama Mastersa. Żurawie z Rzeszowa wygrywały już tylko ośmioma punktami. Ponieważ przedostatnia odsłona zakończyła się remisem decydujące znaczenie, kto zdobędzie punkt bonusowy miał ostatni bieg. Wygrali go goście 4:2 i to oni zainkasowali 3 punkty. W Rzeszowie pozostał niedosyt. Ekipa z Landshut udanie rozegrała końcówkę meczu, głównie za sprawa Berge.

7R Stolaro Stal Rzeszów – ML Landshut Devils 48:42

Rzeszów:

9. Hubert Łęgowik 5+2 (2*0,2,1*)

10. Tim Soerensen 8+1 (3, 3,1*,1 0)

11. Adrian Cyfer 12+1 (3,2,2*, 3,2)

12. Karol Baran 9+3 (2*, 1*, 3,2,1*0

13. Sam Masters 10 (3, 3,2,0,2)

14. Jakub Stojanowski 1 (1,0,0)

15. Mateusz Majcher 3 (3,0,w)

Trener Michał Widera

Landshut:

1.Kai Huckenbeck 9 (1,2,3,0,2,1)

2.Tobias Busch 1+1 (0, 1*, 0,-)

3.Dimitri Berge 15 (0,3,3,3,3,3)

4.Michael Haertel 2+1 (1* 0,1,-)

5.Martin Smolinski 9+1 (1, 2, 1, 2*,3)

6.Norick Bloedorn 5+1 (2, 2, 1*, 0)

7.Mario Niedermeier 1 (0,-,1)

Menedżer Sławomir Kryjom