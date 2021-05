Żużlowcy z Krosna mają drugie zwycięstwo na koncie. Wilki wygrały z Polonią Bydgoszcz udanie inaugurując sezon 2021 na swoim torze

Premierowy mecz krośnieńskiej drużyny na torze Stadionu Miejskiego przy ulicy Legionów wisiał na włosku. Po opadach deszczu żużlowcy wyjechali na tor z 80-minutowym opóźnieniem. Wilki otworzyły spotkanie najlepiej, jak można. Wygrały 5:1. Świetnie wystartował Patryk Wojdyło i na całym gazie popędził do mety. Jechał tak szybko, że pobił należący do niego rekord toru. Poprzedni to – 68,27 s.; obecny – 67,44 s. Drugi minął linie mety Wadim Tarasienko, ale został wykluczony za brak deflektora.

Drugi bieg 3:2 dla gości; ukończyło go tylko dwóch juniorów. W trzecią odsłonę dzięki bardzo dobremu startowi wygrali dubletem poloniści. Grzegorz Zengota błyskawicznie ruszył spod bandy, a następnie dołączył do niego Andreas Lyager. Tego drugiego ścigał Andrzej Lebiediew, ale nie rady. Czwarta gonitwa po dziwnych przypadkach 5:1 dla miejscowych. Szczepaniak był niezagrożony, drugi jechał Jewgienij Sajdulin ( w ramach rezerwy za Huberta Gąsiora), ale na trzecim okrążeniu zdefektował mu motocykl; wcześniej zrezygnował z jazdy Rydlewski, ale kiedy zobaczył, że na tor upadł Błażykowski kontynuował jazdę. Sajdulin biegł przez okrążeni e po 1 punkt. Dał radę.

W piątym biegu znów 5:1 dla miejscowych; na czołowych pozycjach po świetnym starcie finiszowali Milik i Wojdyło. Po chwili 5:1 dla polonistów, o co postarała się po udanym wyjściu spod taśmy doborowa para – Tarasienko - Zengota. Lebiediew znów trzeci. Łotysz w końcu dodał gazu w następnym biegu i zanotował pierwszą trójkę. Duże mocje były w dziewiątym wyścigu. Musielak przez chwilę prowadził, ale Zengota minął go przy krawężniku, Musielaka minął jeszcze Tarasienko. Wilki prowadziły już tylko jednym oczkiem (27:26). W kolejnym biegu o dublet dla gospodarzy zadbali Milik i Wojdyło. Bieg odbywał się w 3-osobowym składzie, bo wcześniej lekarz oświadczył, że Błażykowski nie jest zdolny do jazdy. W jedenastym wyścigu świetnie ze startu wyszli gospodarze, ale Tarasienko wyprzedził tylko Milika. Krośnianie zwiększyli dystans do siedmiu punktów, a po kolejnej wygranej 4:2 do dziewięciu. W dwunastym starcie warto odnotować wygraną niepokonanego Wojdyły z także niepokonanym Zengotą. Po trzynastej odsłonie, której bohaterem był Lebiediew, podopieczni trenera Ireneusza Kwiecińskiego zapewnili sobie cenną wygraną. Przypieczętowali ją w biegach nominowanych.