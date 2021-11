Żużlowcy z Rzeszowa mają sponsora tytularnego. To fima Texom. Prezes Krystian Woś zapowiada walkę drużyny o awans do 1 ligi

Co oznacza pozyskanie do grona sponsorów firmy Texom i jej wejście w nazwę drużyny? - zapytaliśmy Jana Madeja, prezesa Rzeszowskiego Towarzystwa Żużlowego. - Przede wszystkim, że klub uzyskał stabilizację finansową. Myślę, że jest to dobry prognostyk przed nowym sezonem - odpowiedział Jan Madej.

Pozyskanie sponsora tytularnego do bardzo duża sprawa dla rzeszowskiego żużla. Zwłaszcza dla odbudowy jego mocnej pozycji na arenie krajowej. Dzięki firmie Texom i innym możliwe będzie zbudowanie budżetu na wyższym poziomie niż w minionym sezonie i stawianie sobie ambitnych celów, m.in. w postaci walki o awans do 1 ligi.

Szef rzeszowskiego żużla poproszony o ocenę dotychczasowej aktywności klubu z Rzeszowa w otwartym okienku transferowym, stwierdził: Nie chciałbym sam oceniać naszych działań, ale opinie i głosy jakie płyną na ten temat są pozytywne, myślę, że nie rozczarowujemy składem. Kadra naszej drużyny jest już właściwie zamknięta, czekamy tylko na podpisy, czyli "zwrotki" od zawodników. Dokładnie od jednego. Myślę, że może to nastąpić dzisiaj w nocy. Poczekamy jednak do ostatniej chwili. Jeżeli się okaże, że będzie jeszcze zawodnik, który może nas zainteresować, to nie wykluczone, że zakontraktujemy jeszcze jednego - poinformował Nowiny Jan Madej, dodając, że klub jest już praktycznie gotowy do ubiegania się o licencję na sezon 2022.