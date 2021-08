Żużlowcy z Rzeszowa zapowiadają walkę o awans do play-off do samego końca. W sobotę zmierzą się w Opolu z Kolejarzem

Rzeszowski zespół nie wykorzystał w niedzielę szansy na zdobycie bonusa w meczu z Kolejarzem Rawicz. To już trzecia rzędu zaprzepaszczona taka sposobność, która może zaważyć na dostaniu się do czołowej czwórki. Szanse na to są nadal, ale sytuacja zrobiła się jeszcze trudniejsza po niedzielnym zwycięstwie Trans MF Landshut Devils nad SpecHouse PSŻ-em Poznań. Poznanianie nie mają już żadnych szans na czwórkę. Sprawa czwartego miejsca rozstrzygnie się najprawdopodobniej między rzeszowską drużyną i Lokomotivem Daugavpils, który ma dwa punkty więcej od Żurawi.