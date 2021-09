Żużlowe ostatki - Patryk Rolnicki jeździł w Tarnowie, Hubert Łęgowik w Wittstocku

Patryk Rolnicki dosyć pechowo zakończył start w Memoriale Krystiana Rempały, który został rozegrany na torze w Tarnowie. W swoim trzecim starcie atakował Bartłomieja Kowalskiego i spowodował jego upadek. Przy okazji sam również znalazł się na torze. Jak się później okazało, był to ostatni start zawodnika rzeszowskiej Stali w turnieju, bo lekarz zawodów nie dopuścił go do kolejnych startów. Ostatecznie został sklasyfikowany na 14. miejscu i zapisał na swoim koncie 3 punkty (1,2,w,-,-).

Zawody zakończyły się wygraną Bartosza Smektały, który wyprzedził Jakuba Jamroga i Siergieja Łogaczowa.