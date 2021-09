Zyskowna informatyka i zakłady korporacyjnych gigantów. Oto największe firmy na Podkarpaciu wg zysku netto w 2020 [ZŁOTA SETKA FIRM]

Na drugim miejscu też bardzo dobra firma informatyczna pokazująca, że Podkarpacie od dawna jest nie tylko zagłębiem lotniczym, ale też informatycznym. Wprawdzie skok do dziesiątki najbardziej zyskownych firm OPTeam S.A. jest wynikiem tzw. w żargonie biznesowym one off, po prostu firma sprzedała swoją „córkę” z ciekawymi informatycznymi rozwiązaniami płatniczymi i zysk w roku 2020 to pokazuje. W następnych latach już trudno będzie o takie jednorazowe efekty, ale trzeba życzyć sukcesów rzeszowskim informatykom.