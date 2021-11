1 liga kobiet. Bez niespodzianki - JKS San Jarosław pokonał Handball Rzeszów

Zawodniczki z Rzeszowa pierwszą bramkę zdobyły dopiero w siódmej minucie po rzucie Alicji Harpuli. W kolejnych minutach rzeszowianki dzielnie sobie radziły, grając bardzo ambitnie z dużym poświęceniem i trzymały wynik do 21 minuty, kiedy to przegrywały tylko 6:8. W końcówce pierwszej połowy gospodynie podkręciły tempo i wypracowały sobie siedem bramek przewagi. Mając taką przewagę z pierwszej połowy, po zmianie stron kontrolowały przebieg spotkania, dorzucając kolejne bramki do swojej przewagi. Nie do zatrzymania była Amanda Szymborska, która aż jedenaście razy pokonała bramkarki Handballu. Po stronie gości grę próbowała ciągnąc Dominika Puchalska, autorka pięciu trafień.