1 liga kobiet. Piłkarki Arini Resovii wznowiły treningi, są testowane i pierwsze ruchy kadrowe

Na razie w zajęciach uczestniczy 26 zawodniczek. Z powodu kontuzji brakuje Karoliny Bednarz i Klaudii Gajdur. Trener Paweł Szurgociński testuje na razie dwie zawodniczki.

- Po pierwszym tygodniu zadecydujemy co dalej - mówi coach resoviaczek.

Na pewno w rundzie wiosennej w rzeszowskim zespole nie zagra już Kamila Butkevich, która odeszła z klubu w grudniu.

- Włączyliśmy kilka juniorek do przygotowań - są to Paulina Harko i Julia Kwoka, które do tej pory grały i trenowały w CLJ U17 - podsumowuje Paweł Szurgociński.