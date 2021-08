1 liga. ORLEN Upstream SRS Przemyśl bez grającego trenera Michała Kubisztala

Trenerem ORLEN Upstream SRS Przemyśl w sezonie 2021/2022 będzie Przemysław Korobczak a jego asystentem Krzysztof Błażkowski.

- Przemek posiada licencję A Związku Piłki Ręcznej w Polsce, która uprawnia do prowadzenia m.in. kadr narodowych i zna doskonale naszych zawodników z którymi miał okazję już współpracować. Krzysiek natomiast to świeżo upieczony trener z licencją C - powiedział prezes Robert Skawiński.

W I Lidze Centralnej w Przemyślu nie zagrają Mateusz Drozdalski, Mateusz Nowak, bramkarz Adrian Szczepański oraz Andrzej Nowak.