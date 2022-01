19 652 nowe zakażenia koronawirusem w Polsce. Z powodu COVID-19 zmarło 377 osób. Na Podkarpaciu 1204 nowe przypadki [18.01]

Mamy 19 652 nowe zakażenia koronawirusem z województw:

- Tydzień do tygodnia to jest wzrost o 72 proc. To jest dość duży, lawinowy skok. Przybywa niestety nowego wariantu Omikron. Potwierdzono już 709 przypadków - powiedział we wtorek rano rozmowie z Wirtualną Polską wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.