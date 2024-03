19-latek z Rzeszowa trafił do aresztu. Odpowie za posiadanie narkotyków

Policjanci uzyskali informacje, że jeden z mieszkańców Rzeszowa, może posiadać substancje zabronione. Ustalili jego rysopis i miejsce zamieszkania. Aby potwierdzić tę informacje, pojechali pod ustalony adres.

Tam zauważyli audi, w którym przebywały dwie osoby. Po chwili z bloku wyszedł mężczyzna, który odpowiadał rysopisowi jakim dysponowali i podszedł do auta.

Policjanci wylegitymowali zarówno jego, jak i osoby siedzące w samochodzie. Podczas wykonywanych czynności, kierujący pojazdem, 28-letni mieszkaniec Rzeszowa, podniósł z podłogi opakowanie po papierosach, w którym był susz roślinny. 28-latek został zatrzymany i przewieziony do komendy. Po przesłuchaniu został zwolniony do domu. Pasażer audi nie posiadał niczego zabronionego.

Trzeci z mężczyzn wyjął z kieszeni bluzy młynek, w którym znajdował się susz roślinny. 19-latek oświadczył, że jest to marihuana, która należy do niego. Policjanci, wspólnie z mężczyzną udali się do miejsca jego zamieszkania. Tak ujawnili wagę elektroniczną i narkotyki.