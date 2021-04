2 liga kobiet. Drużyna Sokoła Kolbuszowa Dolna wygrała wyjazdowe spotkanie w Kielcach

Piłkarki Sokoła, delikatnie mówiąc, nie najlepiej weszły w mecz. Miejscowy zespół po 35 minutach prowadził już 2:0. Jednak sokółki się nie poddały i gola "do szatni" zdobyła Małgorzata Kot. To napędziło zespół z Podkarpacia i początek drugiej części gry należał zdecydowanie do nich. Najpierw wyrównującego gola zdobyła Izabela Rodzoń, a potem bramkę na wagę trzech punktów dołożyła Patrycja Jednacz.

KSP Kielce - Sokół Kolbuszowa Dolna 2:3 (2:1)

Bramki: Kliszewska 10, Oleszczuk 35 - Kot 44, Rodzoń 50, Jednacz 62.

Sokół: Draus - Paterak, Kot, Rodzoń (55 Nowak), Jednacz, Kaznecka, Gawrzoł, Wdowiak (55 Śpiewak), Motyka, Derylak, Korab. Trener Tomasz Grabiec.

POZOSTAŁE WYNIKI:

Sparta Daleszyce - Ząbkovia Ząbki 2:2; Prądniczanka Kraków - KS Raszyn 1:2; Widok Lublin - KU AZS-UW Warszawa 1:1; Rysy Bukowina Tatrzańska - Loczki Wyszków 0:9; Włókniarz Białystok - Wanda Nowa Huta (Kraków) 0:4.