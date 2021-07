2 liga. Zespół AZS PWSTE Jarosław może nie wystartować w rozgrywkach ligowych. Prezes i zawodnicy walczą o sekcję, uruchomiono też zrzutkę!

W minionym sezonie jarosławianie zaprezentowali się bardzo dobrze w rozgrywkach ligowych, bo zajęli 6. miejsce choć nikt tego się właściwie nie spodziewał.

- Przed sezonem portal koszykarski, biorąc pod uwagę nasz skład na papierze, typował nasz zespół najwyżej na przedostatnie miejsce w tabeli - opowiada prezes AZS PWSTE Jarosław Artur Świątek.

Mimo dobrego wyniku sportowego wcale nie jest pewne czy zespół z Jarosławia zagra w rozgrywkach 2021/2022.

- Niestety by mieć budżet na sezon brakuje nam 60000. Wiadomo, że moglibyśmy się zgłosić na zasadzie "jakoś to będzie", ale ja nie chcę tego robić. Nie wyobrażam sobie sytuacji, w której po dwóch czy trzech miesiącach przychodzę do chłopaków i mówię, że nie mamy na wyjazd i trzeba się zrzucać