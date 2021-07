2 liga żużlowa. Żużlowcy z Rzeszowa planują dziś zatrzymanie na torze przy ulicy Hetmańskiej Lokomotywy z Daugavpils. Walczą o play-off

Walka o miejsca w play-off nabrała dużych rumieńców. Rzeszowski zespół wciąż ma jeszcze szanse na lokatę w czołowej czwórce, ale musi wygrywać. To konieczny warunek. Lokomotiv przegrał nieoczekiwanie dwa spotkania z rzędu. W Rzeszowie nikt nie liczy na łatwe punkty, ale chęć zwycięstwa jest ogromna.

Lokomotiv vs 7R Stolaro Stal Rzeszów 50:39. Była walka na Łotwie

- Będę się starał zmazać plamę z ostatniego spotkania na Łotwie. bo zabrakło moich punktów. Przyznałem się do tego, że zawaliłem tamtejszy mecz, ale taki jest sport, że czasem się wygrywa, a czasem przegrywa. Wziąłem się w garść i pełną parą przygotowywałem się do pojedynku z Lokomotivem - dodaje Cyfer.

We wtorek rzeszowski zespół miał czas na przygotowanie sprzętu i odpoczynek. W mini zgrupowaniu uczestniczyli prawie wszyscy zawodnicy, którzy znajdują się w awizowanym składzie na bardzo ważne starcie z zespołem prowadzonym przez trenera Nikołaja Kokina. Brakowało tylko lidera teamu Sama Mastersa. Australijczyk w poniedziałek miał mecz na Wyspach Brytyjskich. Jego Wolverhampton Wolves o punkty Premiership pokonały u siebie po twardej walce Belle Vue Aces 48:42. Sam Masters zdobył 13 punktów (3,3,2,2,3) i był obok swojego rodaka Nicka Morrisa (13+1) liderem „Wilków’”, które zostały nowym liderem rozgrywek. Wypada wierzyć, że rzeszowski „Kangur” także dzisiaj pokaże skuteczną jazdę i poprowadzi Stal do zwycięstwa. Był spodziewany w Rzeszowie we wtorek. Zapewne wyjedzie na próbę toru, który zapewne będzie przyczepny, bo ekipa z Łotwy za takimi nawierzchniami raczej nie przepada. Woli twarde.