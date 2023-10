2 miliardy złotych na inwestycje w regionie [ZDJĘCIA, WIDEO]

Dofinansowanie trafiło także do Rzeszowa. 40 mln zł na modernizację obiektów IX LO (sali gimnastycznej i zaplecza), a także na modernizację klinicznego oddziału chirurgii w Szpitalu Miejskim oraz budowę ogrodów kieszonkowych. Promesy odebrali prezydenci Przemyśla, Tarnobrzega i Krosna, wiceprezydent Rzeszowa Krystyna Stachowska oraz starosta rzeszowski Józef Jodłowski.

W powiecie rzeszowskim zostanie wybudowana strzelnica oraz wykonana termomodernizacja budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie, którym organem prowadzącym jest powiat.

- Odbieramy kolejną transzę środków strategicznych. Jeśli chodzi o powiat rzeszowski, to składaliśmy dwa wnioski. Jeden dotyczy ZS w Dynowie. Jest to szkoła, która doskonale kształci swoich uczniów, a pobiera w niej naukę co roku kilkaset osób. Drugi wniosek, to budowa profesjonalnej strzelnicy, która będzie służyć nie tylko powiatowi, ale i miastu. W szkołach jest bardzo dużo klas mundurowych i ci kadeci nie mają takiego miejsca gdzie mogliby realizować swoje marzenia i szkolić się praktycznie pobierając naukę, która będzie dla nich bardzo ważna – mówi Józef Jodłowski, starosta rzeszowski.