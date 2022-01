229 interwencji podkarpackich strażaków. Wiatr uszkadzał dachy i przewracał drzewa [ZDJĘCIA]

- To była bardzo pracowita niedziela dla podkarpackich strażaków. Wyjeżdżaliśmy do 229 interwencji, podczas których usuwaliśmy skutki silnie wiejącego wiatru w naszym regionie. W 55 przypadkach pomagaliśmy zabezpieczyć pokrycia dachowe, które zostały uszkodzone silnym podmuchem wiatru. Były to dachy na domach mieszkalnych, budynkach gospodarczych i budynkach użyteczności publicznej. Wiatr niszczył także elewacje na budynkach, a także wywracał lekkie garaże