23-letnia kobieta za przekroczenie prędkości odpowie przed sądem. Odmówiła przyjęcia mandatu w wysokości 1500 zł

W miejscowości Kamionka policjanci ruchu drogowego z Ropczyc zatrzymali do kontroli audi. Powodem kontroli była nadmierna prędkość. W miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h, kierująca audi, jechała o 53 km/h za szybko. Kobieta straciła prawo jazdy na 3 miesiące. Zgodnie z nowym taryfikatorem, policjanci nałożyli na kierującą mandat karny w wysokości 1500 złotych. Kobieta odmówiła jego przyjęcia w związku z czym, po przeprowadzonych czynnościach wyjaśniających sprawa trafi do sądu.