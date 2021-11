3 liga, grupa 4: Siarka Tarnobrzeg górą w meczu na szczycie i znów jest na czele

Gospodarze od początku spotkania starali się narzucić swoje warunki. To Siarka była w ofensywie i starała się stwarzać okazje bramkowe. Brakowało jednak celności podań w ostatniej fazie. Na bramkę jednak nie trzeba było długo czekać. W 15. minucie po dośrodkowaniu z rzutu rożnego piłkę strącił Kacper Józefiak, a piłkę do bramki przewrotką wpakował Paweł Mróz.

Po tej sytuacji Siarka nieco ostudziła swoje poczynania w ofensywie, oddając inicjatywę gościom. Cracovia nie miała jednak zbyt wielu okazji do wyrównania. Groźnie z wolnego strzelał w 42. minucie Michał Wiśniewski, ale znakomitą paradą popisał się Maciej Kowal.

W drugiej połowie kibice oglądali głównie walkę w środku pola. Dwa strzały na bramkę Siarki oddali goście, ale czy krakowianie uderzali z daleka, czy z bliska świetnie piłki odbijał tarnobrzeski bramkarz.