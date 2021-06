3 liga grupa IV. Grzegorz Opaliński, trener Watkem Korony Bendiks Rzeszów: Wiedziałem, że na pewno presja będzie duża

Panie trenerze, udało się awansować i pozostać niepokonanym zespołem - gratulacje.

Dziękuję bardzo, to jest na pewno taki dodatkowy plus. Mamy jedenaście zwycięstw i trzy remisy. To też świadczy o tym że nieprzypadkowo awansowaliśmy. Dlatego też słowa trenerów, którzy zajęli dalsze miejsca takie troche deprecjonujące moją drużynę tak trochę mnie śmieszą. Pokonaliśmy Izolator i Karpaty, więc naprawdę to pierwsze miejsce jest nieprzypadkowe i szacunek dla mojej drużyny, że ten awans jest.

Teraz nasuwa się więc pytanie co dalej?

Dalej gramy o mistrza (śmiech). Nie ukrywam, że zależy mi zależy mi na tym, żeby trzon tej drużyny pozostał - bardzo mi na tym zależy, bo zawodnicy po prostu na to zasługują. Mamy graczy, którzy są doświadczeni w 3, 2 czy nawet 1 lidze dlatego nie uważam, że ta drużyna potrzebuje rewolucji. Chciałbym, żebyśmy byli takimi „czarnymi koniami” i wierzę, że tak będzie.