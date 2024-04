3 liga grupa IV. Kamil Orlik, piłkarz Siarki Tarnobrzeg: Żałujemy głupio straconych punktów szczególnie na wyjazdach

Siarka Tarnobrzeg mimo niezłych wyników na wiosnę ma już minimalne szanse na awans. W miniony weekend wygrała u siebie z klubem z Wiązownicy, lecz nadal ma sporą stratę do Wieczystej. Zdaniem Kamil Orlik kluczowym elementem były słabsze wyjazdy z rundy jesiennej.

Wygraliście ostatnio z KS Wiązownica, która jednak właściwie przez całe spotkanie się broniła.

Zgadza się. Wygrywamy ten mecz, co na pewno cieszy. Aczkolwiek myślę, że powinniśmy to zrobić z dużo większym luzem i łatwością. Mieliśmy znacznie większą przewagę optyczną szczególnie w pierwszej połowie. Zabrakło nam trochę konkretów w postaci sytuacji bramkowych. Może takiej większej pazerności. Mamy trzy punkty i należy się z tego cieszyć. Takie pojedynki też trzeba wygrywać, mimo że po przerwie zagraliśmy trochę słabiej to dowieźliśmy to prowadzenie do końcowego gwizdka sędziego. Pierwszy kwadrans to wasza przygniatająca przewaga, kilka okazji, strzał w słupek, a mimo tych okazji bramka nie padła. Udało się trochę później, a potem jakby wasze tempo gry spadło.

Właściwie całą pierwszą połowę mieliśmy kontrolę nad tym spotkaniem. Nasi rywale może zaledwie dwukrotnie znaleźli się pod naszym polem karnym. Myślę, że w pierwszej połowie nasze tempo było raczej mocne. W drugiej połowie było dużo nerwowości, która była niepotrzebna. Sami sobie trochę zgotowaliśmy ten los, bo powinno być dużo spokojniej. Powinniśmy zdobyć kolejne gole i spokojnie rozstrzygnąć ten pojedynek na swoją korzyść.

Nadal macie 10 punktów straty do Wieczystej Kraków. Macie jeszcze takie myśli, że uda się im pokrzyżować plany i powalczyć o awans?

Na pewno będzie ciężko. Skupiamy się tylko na każdej kolejnej potyczce i nie patrzymy na Wieczystą. Patrzymy tylko na siebie. Chcemy wygrywać każdy mecz. Jak to się wszystko ułoży na koniec sezonu to zobaczymy. Nie żałujecie, że z tej trzeciej ligi tylko jedno miejsce premiowane jest awansem i nie ma meczów barażowych.

Trochę tak, ale bardziej żałujemy głupio straconych punktów szczególnie na wyjazdach. W niektórych spotkaniach u siebie też powinniśmy inaczej to rozegrać. Bardziej to jest problemem, niż to że zajęcie drugiego miejsca nie da nawet gry w barażach.

Wydaje się, że strata punktowa z pierwszej rundy ma spore znaczenie dla układu w ligowej tabeli. Tam chyba zbyt dużo niezbyt dobrych rezultatów spowodowało, że awans był ciężki do zrealizowania. Na wiosnę wyniki są bardzo dobre.

W pierwszej rundzie bardzo kulały nasze wyjazdowe potyczki. Teraz jest już lepiej, aczkolwiek wiosnę zaczęliśmy o remisów z Czarnymi Połaniec i Karpatami Krosno. Te pojedynki powinny być przez nas wygrane, gdyż mieliśmy w nich sporą przewagę. Mówi się trudno. Trzeba dokończyć tą rundę i wygrać każdy mecz, który nam został. Czy myślisz już o kolejnym sezonie? Jakieś plany?

Na razie nie skupiam się na tym. Myślę o obecnym sezonie, o tym co jest tu i teraz. Co będzie za kilka miesięcy to się okaże. Nie myślę na razie o tym. Zobaczymy jak to się wszystko potoczy.

