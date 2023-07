Karol Twardowski jest wychowankiem Dunajca Nowy Sącz. Z tego klubu przeniósł się do juniorskich drużyn Resovii (w sezonie 2015/2016) i występował w rzeszowskim klubie do końca rundy jesiennej sezonu 2021/2022 zaliczając również mecze na zapleczu ekstraklasy. Jego dwa ostatnie kluby to Wólczanka Wólka Pełkińska i Texom Sokół Sieniawa.

W poprzednim sezonie wystąpił w 28 meczach 3 ligi i zdobył 7 bramek.